Хабаровский край: Взял древесину – построй дом

В Хабаровском крае за два года объем древесины, выделенной гражданам на индивидуальное жилищное строительство, вырос почти в 2 раза с 25 тыс. кубометров в 2016 году до 42 тыс. кубометров в 2017 году.

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Депутаты Думы края считают, что новые жилые дома не строятся. Жилой фонд в селах ветшает.

Депутаты предлагают организовывать комиссии из представителей лесничества, органов внутренних дел и муниципалитета. Если комиссия не обнаружит во дворе свежих новостроек, то уже в суде гражданин будет обязан доказать, что не продавал лесоматериалы третьим лицам, в противном случае – обязан возместить ущерб в бюджет края в десятикратном размере.



