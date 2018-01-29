Новости
Хабаровский край: Взял древесину – построй дом
В Хабаровском крае за два года объем древесины, выделенной гражданам на индивидуальное жилищное строительство, вырос почти в 2 раза с 25 тыс. кубометров в 2016 году до 42 тыс. кубометров в 2017 году.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Депутаты Думы края считают, что новые жилые дома не строятся. Жилой фонд в селах ветшает.
Депутаты предлагают организовывать комиссии из представителей лесничества, органов внутренних дел и муниципалитета. Если комиссия не обнаружит во дворе свежих новостроек, то уже в суде гражданин будет обязан доказать, что не продавал лесоматериалы третьим лицам, в противном случае – обязан возместить ущерб в бюджет края в десятикратном размере.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 661
С места событий: Останки на берегу водоема5 931
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 177
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 360
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136