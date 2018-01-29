Шпорт: Резник был человеком с твердым характером и активной гражданской позицией

На 78 году скоропостижно скончался Борис Львович Резник, известный российский журналист, депутат Государственной Думы РФ четырех созывов. Лучшие годы своей жизни он посвятил Хабаровскому краю, став настоящим дальневосточником.

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Читатели газеты «Известия» и других авторитетных изданий помнят его резонансные материалы, которые помогали осмыслить проблемные вопросы, по-новому взглянуть на жизнь.

С Борисом Львовичем долгие годы мы вместе работали в Госдуме. Он был человеком с твердым характером, неиссякаемой творческой энергией и активной гражданской позицией. Именно эти черты позволили ему добиться успеха в профессиональной и общественной деятельности.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Сопереживаю вашей потере!

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края