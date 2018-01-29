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Шпорт: Реализация президентских инициатив обеспечила рост экономики
По словам Вячеслава Шпорта, Губернатора Хабаровского края, индекс промышленного производства по краю вырос на 20%. Это один из лучших результатов на Дальнем Востоке. Позитивная динамика обусловлена реализацией новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых и наращиванием объемов производства на крупнейших промышленных предприятиях региона.
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«Наша задача – не сбавлять темпы, перейти к устойчивому развитию», - подчеркнул Губернатор края.
Увеличились инвестиции в основной капитал (до 130 млрд рублей), введено в строй 5 новых предприятий, расширились площади действующих ТОСЭР, а также появилась новая территория опережающего развития («Николаевск»). Число резидентов в ТОСЭР и Свободном порту выросло почти в 3 раза (с 21 до 59).
Объем налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет вырос более чем на 5%.
Оборот розничной торговли превысил 300 мллиардов рублей.
Объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился по предварительным оценкам на 3%.
Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что позитивной динамики удалось добиться, в первую очередь, за счет исполнения поручений Президента России Владимира Путина.
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