Шпорт: Реализация президентских инициатив обеспечила рост экономики

По словам Вячеслава Шпорта, Губернатора Хабаровского края, индекс промышленного производства по краю вырос на 20%. Это один из лучших результатов на Дальнем Востоке. Позитивная динамика обусловлена реализацией новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых и наращиванием объемов производства на крупнейших промышленных предприятиях региона.

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«Наша задача – не сбавлять темпы, перейти к устойчивому развитию», - подчеркнул Губернатор края.

Увеличились инвестиции в основной капитал (до 130 млрд рублей), введено в строй 5 новых предприятий, расширились площади действующих ТОСЭР, а также появилась новая территория опережающего развития («Николаевск»). Число резидентов в ТОСЭР и Свободном порту выросло почти в 3 раза (с 21 до 59).

Объем налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет вырос более чем на 5%.

Оборот розничной торговли превысил 300 мллиардов рублей.

Объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился по предварительным оценкам на 3%.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что позитивной динамики удалось добиться, в первую очередь, за счет исполнения поручений Президента России Владимира Путина.