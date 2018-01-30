Товарооборот Дальнего Востока и Кореи вырос на 33 процента

Между дальневосточными регионами и Республикой Корея отмечается положительная динамика товарооборота. Об этом сообщил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

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За 11 месяцев 2017 г. он составил 6,8 млрд долларов, что на 33 процента выше аналогичного показателя 2016 года. Растет экспорт товаров из регионов Дальнего Востока в Республику Корея: 5,9 млрд долларов США за 11 месяцев 2017 года против 4,5 млрд долларов США за аналогичный период 2016 года.

На Дальнем Востоке в ТОР и СПВ с участием корейских инвесторов реализуется 10 инвестиционных проектов, в том числе проекты по созданию туристической инфраструктуры, рыбопереработки, химической отрасли. Объем инвестиций составляет 434 млн долларов США.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить количество проектов. Со своей стороны, считаю, что экономическое сотрудничество создает надежную основу для взаимопонимания и укрепляет отношения двух стран», - отметил Юрий Трутнев.

По его словам, Дальний Восток заинтересован в «усилении сферы глубокой переработки древесины», для чего российская сторона намерена улучшать необходимую для ее развития инфраструктуру.

В свою очередь Сон Ен Гиль отметил, что развитие партнерских отношений двух стран также отвечает «Новой северной политике» Южной Кореи. Она предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России.

В мероприятии приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Республики в Российской Федерации У Юн Гын и парламентарии Республики Корея.