Музы над шестью сотками в Хабаровске: Проснулся? Убери планету!

Дочь попала в магический плен: она очищает пространство от старого, хвастает своим безупречным порядком и распространяет вирус уборки по всей Евразии. И вот уже на пороге стоит сын с чемоданом без одного колесика:

- Здесь мои старые вещи, посмотри, что нужно оставить для дачи…

И подруга что-то нашла на антресолях:

- Тебе на дачу не надо?

Мне, конечно, надо. Но решительно и не глядя говорю: «Нет!». Потому что нельзя превращать шесть соток в место скорби, куда переезжают умирать старые вещи. Жить они там должны, пусть и в другом качестве. А если жизни нет – снеси на свалку, там их найдет и воскресит кто-нибудь другой.

На участке и без того есть заветный уголок (у многих наверняка), куда в течение сезона складываются использованные пластиковые бутылки, дырявые ведра и прочая дребедень, которую «мы будем использовать, может быть, когда-нибудь вот для этого».

У меня точно есть. В баке – гора ржавых лопат, которые больше никогда ничего не вскопают, под кроватью – два пакета со старыми CD в упаковках. И вспомнила я о них сейчас, случайно наткнувшись на изобретения нашего российского дачника-рационализатора. Кто бы мог подумать, что из коробочек из-под дисков люди делают теплицы! Фото не даст соврать. Метод изготовления тоже прост и понятен.

А уж идей куда, наконец, извести лопаты и прочие грабли - еще больше.

Для владеющих сварным мастерством хорошо окрашенная лопата или вилы – и парковая скульптура, и мебель, а грабли – предмет интерьера или, может быть, забор.

Сочинять что-нибудь из подручных материалов – это весело. И с точки зрения экологии полезно. А что касается вдохновения, оно обязательно придет: ведь пространство для фантазии вы уже расчистили.

Удачных перевоплощений!

Страницу подготовила Ирина Северцева

Фото из открытых источников