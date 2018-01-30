В Хабаровске больше двух месяцев ищут пенсионерку

В Хабаровске два с половиной месяца ведутся поиски 69-летней пенсионерки Людмилы Гошкодер. 13 ноября она вышла из дома на улице Руднева. До сих пор неизвестно где она находится.

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На женщине было серое пальто, черные сапоги, юбка и шапка. У Людмилы рост 160 сантиметров, серые глаза, седые короткие волосы.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении пенсионерки или обладающих иной информацией, которая может помочь в ее поиске , просьба сообщить по телефону 8 (4212) 76-74-93