В Хабаровском крае амурская тигрица пришла к людям за помощью

В поселке Солонцовый района имени Лазо истощенная тигрица вышла из тайги и, устроилась на веранде одного из частных домов. По словам специалистов, хищница вела себя мирно, как будто ждала человечекской помощи.

Утром мужчина стал открывать дверь на улицу, а она не открывается, надавил посильнее, в щелку глядь - а на крыльце тигрица! селянин обратно в дом ззабежал, дверь забаррикалировал. А тигрица зашла в сени, вошла в в открытую кладовочку. и весь день там лежала, пока не приехали охотоведы.

Ее усыпили и отвезли в реабилитационный центр "Утёс".

Состояние у животного тяжелое, есть проблемы с ротовой полостью, хотя видимых огнестрельных ран нет.

Необходимые биообразцы будут направлены на ветеринарную экспертизу. Дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор.