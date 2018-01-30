Хабаровчане отреклись от усыновленного вислоухого шотландца

Год прожив с шотландской вислоухой кошечкой, хабаровчане решили от нее избавиться, вернуть им деньги, возместить убытки, компенсировать моральный вред и отправить на родину в город Пермь.

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Жители дальневосточной столицы подали в суд на пермских заводчиков элитных кошек. Судебным приставам Орджоникидзевского района поступил исполнительный лист.

Питомец породы Scottish Ford по кличке Zlata Bona Bollars появился на свет 27 сентября в прошлом году и приобретён жителем города Хабаровска. Покупателю отправили здоровое животное с хорошей родословной.

Хабаровчане готовы вернуть кошку заводчикам, но просит их самостоятельно приехать в дальневосточную столицу за животным. Только как можно понять: та кошечка или не та? Животное чипировано не было.