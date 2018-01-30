В Хабаровске можно будет увидеть «День выборов»

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов.

Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут вознаграждены и выставлены в Музее современной истории России в Москве, а их авторы приглашены к участию в Медиафоруме Общероссийского народного фронта. Хабаровчане смогут увидеть работы- одновременно с столичной публикой.

Объявленный конкурс и созданные по его итогам плакаты призваны повысить гражданскую активность жителей страны к предстоящим президентским выборам. Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение, - акцентируют внимание участников организаторы конкурса.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что главное, что должны показать авторы плакатов, - насколько сейчас важно для каждого быть вовлеченными в выборный процесс, когда решается дальнейшая судьба одной из ключевых мировых держав. Участники конкурса через свои плакаты должны призывать граждан быть активными, ответственными и неравнодушными. Ведь, от решения каждого из нас в конечном итоге зависит будущее.

В нашей стране плакаты были всегда очень популярны. Один из лучших примеров - советские плакаты, некоторые из них до сих пор не утратили актуальности и эмоциональной силы. Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, заключенными в ярких символах. Организаторы конкурса рассчитывают, что по его итогам появятся новые шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать избирателей на участки.

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента России, назначенных на 18 марта 2018 года.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только будут использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и размещены 12 марта на выставке в Музее современной истории России в Москве. В Хабаровске экспозицию установят в здании краевого объединения профсоюзов.