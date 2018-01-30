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Коллектив «Амурметалла» будет увеличен
В ближайшее время коллектив завода «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре будет увеличен. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» (новый владелец предприятия) Сергей Зюбр.
По его словам, перед руководством стоит задача увеличить выпуск готовой продукции до 1 миллиона тонн. Для этого предприятию потребуются новые кадры. Совместно с краевым правительством решается вопрос о создании на базе учебных заведений Комсомольска-на-Амуре образовательных программ по подготовке необходимых специалистов. В частности, соответствующее соглашение подписано с КнАГТУ.
Напомним, завод «Амурметалл» – единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и изделия дальнейшего передела. В последние годы предприятие испытывало серьезные финансовые трудности. К 2015 году у «Амурметалла» насчитывалось 264 кредитора, большая часть которых - банки. Летом 2017 года после смены собственника на заводе было возобновлено сталеплавильное производств.
Информканал "Комсомольск". Новости Комсомольска-на-Амуре.
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