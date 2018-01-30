Медицинское сообщество Хабаровского края обращается за помощью и поддержкой, по поводу обвинения врачей ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Хабаровск) в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

15.12.17, рано утром, в квартиры сотрудников вошли работники следственного комитета и ФСБ с обыском, двух врачей арестовали в качестве подозреваемых, поместили в изолятор временного содержания. По необоснованному обвинению следственного комитета, заместитель главного врача по лечебной работе, врач эпидемиолог и врач бактериолог в один день превратились в преступников, особо опасных для общества, «по вине которых умерли шесть человек, получавшие медицинские услуги в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Хабаровск) за период с сентября 2015г по сентябрь 2017г от патогенной микрофлоры, отнесенной к внутрибольничной инфекции" (по версии следствия).

17.12.17г., суд принял решение заключить заместителя главного врача по лечебной работе и врача эпидемиолога под домашний арест, не поддержав ходатайства следственного комитета о заключении под стражу ввиду недостаточности доказательств их вины. А 20.12.17г., следственный комитет предъявил обвинение в совершении преступления (ч.3 ст. 238 УК РФ).

За семь лет работы ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Хабаровск) пролечено более 50 тысяч пациентов, выполнено более 35 тысяч высокотехнологичных операций на сердце и сосудах, за это время объем кардиохирургической помощи в ДФО вырос в пять раз. Показатели летальности в ФГБУ ФЦ ССХ г.Хабаровска за последние годы составляют 0,4-0,85%. Летальность в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Хабаровск) не превышает средне-статистические показатели по РФ.

Так почему же в нашем обществе, не смотря на высокие результаты в профессиональной деятельности, допустимо обвинить врача, руководителя учреждения в серьезном уголовном преступлении? Почему одним днем повернули жизнь законопослушных граждан, и их семей на 180 градусов?

Патогенная микрофлора является облигатным спутником хирургических стационаров, отделений реанимаций, где подолгу приходится лечить тяжелых больных из-за необходимости в искусственной вентиляции легких, постоянной поддержки гемодинамики. Проблема внутрибольничной инфекции всегда была, есть и будет актуальной в медицинском сообществе, к ней быстро формируется антибиотикорезистентность. И кто работает с такой тяжелой категорией пациентов, знает какой это нелегкий труд - лечить полиморбидных пациентов с массой сопутствующих серьезных заболеваний, да еще перенесших операции на сердце. Данная проблема гнойно-септических состояний у пациентов кардиохирургических стационаров широко обсуждается медицинским сообществом на многочисленных конференциях и съездах.

Медицина – очень сложная сфера деятельности. Подчас, у врача для принятия решения есть доля секунд, и за это время в состоянии стресса и большой ответственности за жизнь другого человека, врачу приходится принимать решение во имя жизни пациента. К сожалению, не всегда врачи могут творить чудеса, не всегда удается вырвать пациента из лап смерти. И каждый раз врач вместе с этим пациентом переживает невыносимую боль. И в этой профессии остаются только преданные ей люди, которые своим нелегким трудом спасают жизни и возвращают здоровье многим и многим людям, укрепляя здоровье нации и принося огромную пользу своей стране.

Мы все еще верим в справедливость, верим, что наше государство остается правовым, что с сотрудниками Центра произошла чудовищная ошибка, что виновные в фальсификации данных понесут ответственность.

Мы с большой болью за всю нашу медицину обращаемся к Вам за помощью. Не позвольте ломать судьбы законопослушным людям, не позвольте втоптать в грязь медицину, ей и так не просто живется, в ней и так не хватает врачей, а сейчас в медицине просто страшно работать, когда с такой легкостью можно осудить человека по самому серьезному обвинению без достаточных на то доказательств