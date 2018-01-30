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Хабаровские профсоюзы примут участие во всероссийском конкурсе плакатов
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» примет участие во всероссийском конкурсе плакатов «День выборов», проводимом Общероссийским народным фронтом накануне выборов Президента Российской Федерации.
«Деятельность профсоюзного движения само по себе предполагает участие и проведение всевозможных конкурсов и мероприятий. А участие в конкурсе «День выборов» - это еще и возможность проявить гражданскую активность, неравнодушие к будущему нашей страны», - сообщила председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.
На протяжении истории существования профсоюзного движения одним из способов обращения к трудящимся был профсоюзный плакат. Такой способ агитации профсоюзы используют более 100 лет. Во всероссийском конкурсе плакатов «День выборов» ХКООП не станет агитировать с помощью плаката: условия творческого соревнования не допускают присутствия элементов агитации в конкурсной работе.
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