В Хабаровске предлагают создать еще один региональный центр специализированной медицинской помощи

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике, на который пригласили представителей медицинского сообщества дальневосточных регионов.

В работе совета принимали участие представители Комитета Совета Федерации по социальной политике, Экспертного совета по здравоохранению этого комитета, депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов государственной власти Хабаровского края и других субъектов РФ, научных и профессиональных организаций, ведущие медицинские эксперты.

Приветствуя участников, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова, отметила, что Совет Федерации является палатой регионов, поэтому его представители выезжают в субъекты РФ, чтобы оценить результаты проводимой социальной работы, которые есть в территориях, распространить положительный опыт на другие регионы, помочь решить существующие там проблемы.

«Хабаровский край, несмотря на такую удаленность от центра, обладает очень многими передовыми технологиями. И в этом плане я хотел бы отметить работу и губернатора края, зампредов, профильных министерств, которые ведут активную работу по внедрению на территории региона таких технологий, насыщению современным оборудованием учреждений здравоохранения края. Именно в тесном взаимодействии органов законодательной и исполнительной власти, специалистов в области медицины и науки удается найти новые ответы и решения на проблемные вопросы, консолидировать усилия, направленные на общий результат – высокое качество оказания медицинской помощи населению», – подчеркнул председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько подробно рассказал о достижениях края в сфере здравоохранения, реализации приоритетных проектов, проблемах и перспективах развития отрасли.

В ходе состоявшегося обсуждения поднимались вопросы совершенствования оказания медпомощи при гастроэнтерологических заболеваниях. Говорили о том, что сегодня одной из серьезнейших проблем в современной гастроэнтерологии являются воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), установление точного диагноза которых зачастую составляет 1,5-3,5 года. Поздняя, несвоевременная диагностика ВЗК приводит к увеличению числа тяжелых форм заболевания, их осложнений и частоты оперативных вмешательств, выходу на инвалидность больных молодого, трудоспособного возраста. Наиболее часто подвержены таким заболеваниям люди 20-40 лет, дети. Ежегодный прирост заболеваемости составляет 5-20 случаев на 100 тысяч населения, и этот показатель в России продолжает увеличиваться.

Отмечали, что поздние сроки первичной диагностики ВЗК обусловлены такими факторами как: наличие недостатков в организации мед помощи, ограниченное применение диагностических алгоритмов, отсутствие четкой маршрутизации пациентов на разных этапах оказания медицинской помощи.

«Проблема для Хабаровского края актуальна. Мы не раз поднимали вопросы повышения качества первичной медицинской помощи, организации четкого маршрута приема пациентов в краевых центрах для диагностики и лечения, необходимости расширения профиля работы участковых терапевтов, чтобы они могли диагностировать различные заболевания, используя возможности телемедицины, консультации узких специалистов в режиме видеосвязи, направляли пациента на конкретные диагностические обследования. Для этого нужна переподготовка специалистов», – отметила, комментируя обсуждение, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Чтобы не допустить роста инвалидности людей из-за поздней диагностики заболеваний, участники сошлись во мнении - краю необходим центр по диагностике и лечению ВЗК, такой, как например, центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске. Он позволит увеличить доступность специализированной помощи, проводить современные диагностику и лечение. Пока такой центр создается на базе 10-й городской больницы Хабаровска.

Также был поднят вопрос оплаты пролета на лечение жителей края в федеральные специализированные центры, и в свое итоговое решение члены Экспертного совета внесли предложение для федеральных органов власти рассмотреть вопрос компенсации затрат на авиаперелет дальневосточникам в целях получения специализированной высокотехнологической медицинской помощи.

По итогам выездного заседания, эксперты рабочей группы сформулировали ряд предложений Министерству здравоохранения РФ, в том числе по оказанию информационной и организационно-методической поддержки при создании Федерального регистра пациентов, страдающих ВЗК. Исполнительным органам Хабаровского края рекомендовано организовать на функциональной основе Центр (кабинет) по диагностике и лечению ВЗК, включающий гастроэнтерологов, колопроктологов, эндоскопистов, морфологов, специалистов УЗИ и лучевой диагностики, внедрить методы скрининга для ранней диагностики заболеваний на этапе первичной медико-санитарной помощи.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.