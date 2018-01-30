Шпорт: Будем помогать оборонным предприятиям края диверсифицировать производство

Губернатор Вячеслав Шпорт принял участие в работе коллегии министерства промышленности и транспорта края. Участники заседания обсудили итоги работы в 2017 году, а также поставили задачи на предстоящий период.

Одним из самых важных итогов прошлого года стал устойчивый рост объемов промышленного производства. Этот показатель составил 20%. Основной вклад внесли крупные предприятия, которые работают в Комсомольске-на-Амуре.

Амурский судостроительный завод (АСЗ) передал флоту корвет «Совершенный», увеличили объемы производства на Комсомольском филиале АО «ГСС» и КнААЗе, возобновлено производство на «Амурметалле», стабильно выполнялся гособоронзаказ.

Было отмечено, что промышленные предприятия региона при поддержке Правительства края смогли сформировать хороший задел на будущее. Так, АСЗ приступил к строительству двух пассажирских паромов, на Хабаровском судостроительном заводе достигнута договоренность о заказе на рыболовные траулеры и краболовы, новые собственники «Амурметалла» намерены увеличить объемы производства и начать модернизацию цехов.

Губернатор Вячеслав Шпорт поставил перед коллективом министерства ряд стратегических задач на предстоящие годы, ключевая из которых – содействие оборонным предприятиям в постепенном переходе на гражданскую продукцию.

«Сейчас предприятия края успешно работают в рамках гособоронзаказа, у них есть хорошая загрузка на несколько лет вперед. Но надо понимать, что таких больших объемов в перспективе скорее всего не будет. На наших заводах сформированы уникальные трудовые коллективы, установлено высокотехнологичное оборудование. Уже сейчас нужно вместе с крупными заводами вместе думать, как сбалансировать работу предприятий, какая гражданская продукция может быть востребована, составить перспективные планы. Недавно Президент России Владимир Путин провел серию совещаний по этому вопросу. Мы должны активно подключиться к работе по диверсификации производства на наших крупнейших предприятиях», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Отметим, что Президент России поставил стратегическую задачу – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.

На заседании коллегии также обсудили задачи, которые стоят перед транспортным комплексом края. В числе приоритетов – организация пассажирских перевозок на трассе Лидога-Ванино и передача ее в федеральную собственность, дальнейшая реализация проекта «Безопасные и качественные дороги», строительство новых аэровокзалов в северных аэропортах, увеличение числа рейсов в отдаленные районы, привлечение новых компаний к авиаперевозкам.

Губернатор края в завершении заседания также напомнил, что уже в марте этого года состоятся выборы Президента России. Обращаясь к руководителям предприятий, он попросил максимально широко проинформировать сотрудников о предстоящем голосовании. Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить каждому возможность прийти на избирательный участок, в том числе и тем, кто 18 марта будет работать. Избирательные комиссии и местные власти готовы оказать предприятиям необходимую помощь.