Хабаровский край - в лидерах по итогам всероссийской акции «Добровольцы - детям»

В Правительстве края состоялось заседание координационного совета общественных организаций по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Участники совещания подвели итоги работы за год. В том числе речь шла об участии региона в VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

В 2017 году в масштабном благотворительном проекте приняли участие 76 регионов, 10 отмечены Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них - Хабаровский край, который признан лидером в номинации «Всем миром - за счастье семьи».

По данным управления по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края, в 2017 году к благотворительной акции присоединились 372,3 тыс. жителей региона, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Привлечено порядка 62 млн руб. в денежном и натуральном виде. Проведено порядка трех тысяч мероприятий. Помощь получили 42 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что 2018 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом добровольца и волонтера. VII Всероссийская акция «Добровольцы – детям», которая пройдет с 15 мая по 15 сентября, станет одним из мероприятий, приуроченных к Году волонтера.