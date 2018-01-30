Губернатор Хабаровского края встретился с главой «РусГидро»

Сегодня состоялась рабочая встреча Губернатора края Вячеслава Шпорта и генерального директора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова. Стороны обсудили вопросы модернизации энергомощностей в ДФО, в частности – в Хабаровском крае.

Глава «РусГидро» отметил, что в настоящее время компания настойчиво добивается разработки отдельной программы по развитию энергетики на Дальнем Востоке и ищет всестороннюю поддержку у регионов федерального округа. Сейчас проблемные вопросы в этом направлении есть на всех территориях. Реализация комплексного документа позволит гарантированно обеспечить доступной энергетической и тепловой энергией потребителей, повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

«В энергетике все должно быть постепенно. От принятия стратегически важных документов зависит многое. Наша компания уже реализует проекты по модернизации объектов энергосистем на Дальнем Востоке. В частности, принято решение по строительству ТЭЦ-4 в Хабаровске. Она будет на газе, однако нужна отдельная программа по газификации в макрорегионе», - рассказал Николай Шульгинов.

Губернатор края одобрил проект руководителя энергетической компании и заверил, что Правительство региона окажет необходимую поддержку при разработке и продвижении программы по модернизации энергомощностей на Дальнем Востоке.

«Правительство региона уделяет большое внимание совершенствованию топливно-энергетического комплекса Хабаровский край – промышленный край, инновационный. Мы поддержим любые грамотные инициативы, которые основаны на долгосрочных перспективах развития региона», - отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин на встрече с главой «РусГидро» поручил подготовить предложения по комплексному развитию энергетики на Дальнем Востоке. В частности, глава государства дал задание проработать до 1 марта 2018 года механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации.