Новости
В Хабаровске открывается выставка «Северные мотивы»
февраля в 17:00 в Доме народного творчества состоится торжественное открытие выставки «Северные мотивы». Выставка организована АНО «Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ» и Студией живописи «3Д» (Душа Домашнего Дизайна).
Изобразительное искусство коренных малочисленных народов Севера имеет длительную историю и является важной составной частью мировой культуры. Именно поэтому, в желании шире раскрыть культурный мир северян Дом народного творчества предоставил свои выставочные пространства для экспонирования произведений декоративно-прикладного искусства современных мастеров и живописи художников. Выставка демонстрирует большое жанровое разнообразие художественных предметов, определяющих стиль и характер экспозиции.
На выставке представлены разнообразные экспонаты, в которых прослеживаются многовековые традиции орнамента коренных малочисленных народов Севера. В экспозиции представлены работы Раисы Григорьевны Барановой, члена Союза художников России, из г.Хабаровска. Это художественная вышивка нанайцев, ковры, выполненные в технике аппликации, изделия из бересты, сувениры разных форм и расцветок. А также демонстрируется коллекция традиционного национального костюма Любовь Егоровны Варшавской, народного мастера Союза художников России, проживающей в п.Ванино. Привлекают внимание публики меховые ковры – кумаланы негидальцев, численность которых всего 500 человек. Аналоги таких ковров из меха животных и птиц настолько редки, что их можно встретить только в музеях.
Предмет особого внимания и восхищения посетителей станет нанайская и негидальская вышивка. Она является одним из наиболее известных видов национального искусства, в котором мастерицы на протяжении многих столетий создавали и развивали оригинальные приёмы ручного вышивания. Природные пейзажи, изображения животных, птиц и цветов являются излюбленными темами творчества женщин - мастериц. Возглавляет студию живописи «3Д» Ирина Валентиновна Меженкова, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России.
В ряду образцов современных народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, можно увидеть замечательные экспонаты, в которых эстетика воплощения сюжета и техническое совершенство исполнения существуют в полной гармонии. Таковы прекрасные декоративные панно из бересты, воссоздающие сказочный мир родной природы, изделия из рыбьей кожи и дерева, хранящие тепло рук мастера.
Выставка продлится до 16 февраля. Вход свободный.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 666
С места событий: Останки на берегу водоема5 950
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 180
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 386
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136