В Хабаровске открывается выставка «Северные мотивы»

февраля в 17:00 в Доме народного творчества состоится торжественное открытие выставки «Северные мотивы». Выставка организована АНО «Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ» и Студией живописи «3Д» (Душа Домашнего Дизайна).

Изобразительное искусство коренных малочисленных народов Севера имеет длительную историю и является важной составной частью мировой культуры. Именно поэтому, в желании шире раскрыть культурный мир северян Дом народного творчества предоставил свои выставочные пространства для экспонирования произведений декоративно-прикладного искусства современных мастеров и живописи художников. Выставка демонстрирует большое жанровое разнообразие художественных предметов, определяющих стиль и характер экспозиции.

На выставке представлены разнообразные экспонаты, в которых прослеживаются многовековые традиции орнамента коренных малочисленных народов Севера. В экспозиции представлены работы Раисы Григорьевны Барановой, члена Союза художников России, из г.Хабаровска. Это художественная вышивка нанайцев, ковры, выполненные в технике аппликации, изделия из бересты, сувениры разных форм и расцветок. А также демонстрируется коллекция традиционного национального костюма Любовь Егоровны Варшавской, народного мастера Союза художников России, проживающей в п.Ванино. Привлекают внимание публики меховые ковры – кумаланы негидальцев, численность которых всего 500 человек. Аналоги таких ковров из меха животных и птиц настолько редки, что их можно встретить только в музеях.

Предмет особого внимания и восхищения посетителей станет нанайская и негидальская вышивка. Она является одним из наиболее известных видов национального искусства, в котором мастерицы на протяжении многих столетий создавали и развивали оригинальные приёмы ручного вышивания. Природные пейзажи, изображения животных, птиц и цветов являются излюбленными темами творчества женщин - мастериц. Возглавляет студию живописи «3Д» Ирина Валентиновна Меженкова, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России.

В ряду образцов современных народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, можно увидеть замечательные экспонаты, в которых эстетика воплощения сюжета и техническое совершенство исполнения существуют в полной гармонии. Таковы прекрасные декоративные панно из бересты, воссоздающие сказочный мир родной природы, изделия из рыбьей кожи и дерева, хранящие тепло рук мастера.

Выставка продлится до 16 февраля. Вход свободный.