АНО «АТР» и Aggreko займутся технологическими проектами по энергоснабжению изолированных поселков на Дальнем Востоке

АНО «Агентство по технологическому развитию» займется продвижением в России современных технологий энергоснабжения изолированных производств и населенных пунктов. Соответствующее решение – Гибкая мобильная распределенная генерация на дизельном топливе в изолированных регионах – представлено в «Супермаркете технологий» Агентства.

Представленная технология позволяет быстро и эффективно решать проблемы энергоснабжения в отдаленных уголках России, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Поставщик технологии – компания Aggreko – предлагает установку на удаленных территориях мобильных модульных энергокомплексов различной мощности, в короткие сроки и без капитальных затрат. Решение может применяться в населенных пунктах и на промышленных объектах, где отсутствует подключение к центральной сети, либо требуется дополнительная основная или резервная мощность. Также технология может использоваться для модернизации действующих энергоузлов: решение позволяет заменить старое оборудование на новое, снизить стоимость кВт/ч за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, уменьшения затрат на обслуживание и ремонтные работы.

Оборудование Aggreko поставляет в стандартных морских контейнерах, что обеспечивает компактное размещение мобильного энергокомплекса. В состав типовой электростанции Aggreko входят генераторы, топливные ёмкости, мобильный узел подачи топлива, силовой трансформатор, операторский модуль и контейнер с запасными частями. Продвигаемая технология подкреплена гибкой экономической моделью.

Технология энергоснабжения Aggreko активно применяется в Российской Федерации. Общая установленная мощность генерирующих объектов компании в России превышает 700 МВА. Один из примеров применения технологии – комплекс энергоснабжения золоторудного месторождения «Голец Высочайший», расположенного в Иркутской области. Здесь в период потребности предприятия работала локальная модульная генерирующая станция Aggreko мощностью 12 МВт, которая в зимний период служила основным источником энергоснабжения, а летом — резервным.

Aggreko – глобальная компания, мировой лидер в области оборудования для временного энергоснабжения, нагрева, охлаждения и осушения, имеющий 204 площадки во все мире. Работая с разными проектами, от градостроительства до уникальных коммерческих программ и экстренных гуманитарных миссий, компания использует накопленные знания, опыт и оборудование повсеместно — от крупнейших городов мира до самых отдаленных уголков планеты.

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством Российской Федерации для содействия российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, продвижения эффективных технологических решений. «Супермаркет технологий» – это реестр готовых тиражируемых технологических решений для российской промышленности, составляемый и продвигаемый АНО «Агентство по технологическому развитию».

Подробнее ознакомиться с технологией гибкой мобильной распределенной генерации на дизельном топливе в изолированных регионах можно по ссылке:

http://tech-agency.ru/techstore/gibkaya-mobilnaya-raspredelennaya-generatsiya-na-dizelnom-toplive-v-izolirovannykh-regionakh.html