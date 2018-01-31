В Хабаровске старушка сломала руку в муниципальном автобусе

В Хабаровск произошел с бабушкой несчастный случай в муниципальном автобусе. Когда старушка поднималась в салон автобуса, автомобиль резко начал движение. Не успев опереться ухватиться за поручень, пенсионерка упала на пол и сломала себе руку.

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Никто а автобусе не вызвал скорую помощь. Старушка сама добралась до десятой городской больницы. Оказался перелом руки.

Между тем в Госавтоинспекции об инциденте слышали, розыском общественного транспорта не занимались. Говорят, что официальная информация не проходила, пострадавшая не обращалась, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.