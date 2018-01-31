Хабаровчане, Цацики и бенди

До Валентинова дня - относительно новой праздничной напасти, осталось совсем немного. Жителям Хабаровска стоит запастись всевозможными сердечками. Конечно, лучше изготовить это своими руками, но если эти причиндалы заточены под другое и растут не в тех местах, не возбраняется и просто купить картонно-открытное, шоколадное, пластиковое сердечко.

В конце концов, можно потренироваться на сугробе под чужым окном в рисовании главного атрибута Дня всех влюбленных подручными средствами.

Для тех, кто не фанатеет по праздникам и патриотично любит русский хоккей с мячом, стоит напомнить главные события чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящем в арене «Ерофей»

31 января

13.00 Матч США-Венгрия в Хабаровске

16.00 Матч Норвегия-Финляндия

19.30 Матч Швеция - Россия

1 января

10.00 Матч Германия-Венгрия

2 января

16.00 1/4 Финала 3 Чемпионата мира

3 февраля

10.00 Игра за 7-8 место

13.00 Игра за 5-6 место

16.00 Первый полуфинал

19.30 Второй полуфинал

4 января

11.00 Игра за 3-4 место

16.00 Финал Чемпионата мира по хоккею с мячом

Для самых маленьких жителей дальневосточной столицы и их родителей

С 31- го января по 4-е февраля в театре Юного Зрителя спектакль "Цацики идет в школу". Начало в 11.00

3 февраля

Спектакль "Ай, платочки потерялись". Театр Кукол. Начало в 11.00

4 февраля

Спектакль "Теремок" в Хабаровске Театр Кукол Начало в 11.00

Сказка "День рождения кота Леопольда". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве посвящены два события 2 февраля:

Спектакль-концерт "И помнит мир спасенный". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30

Концерт "Все для фронта, все для победы" Исполнители: Анастасия Корниенко (сопрано), Татьяна Сасовских (сопрано), Василий Захаров. Музыка фронтовых бригад, песни из репертуара К.Шульженко, Л.Утёсова. Хабаровская краевая филармония Начало в 18.30

Для фанатов Мельпомены:

31 января

"Муравьев. Граф Амурский" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 16.30

2 фераля

Спектакль "Тектоника чувств" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30

"Спасти камер-юнкера Пушкина" . Театр Юного Зрителя. Начало в 19.00

"Ночной полет". Триада. Начало в 19.00

3 февраля

Ко Дню памяти А.С.Пушкина. Литературно-музыкальный спектакль по одноимённой повести А.С.Пушкина «Метель». Филармонический театр "Геликон", художественный руководитель Марина Кунцевич. Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00

"Леди на день" .Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

"Золотой теленок". Триада . Начало в 17.00

"С любимыми не расставайтесь". Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00

4 февраля

"Прости мои капризы!..". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00

"Семейная идиллия" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

Rout. Триада. . Начало в 18.00

"Пейзаж" . Белый театр. . Начало в 18.30

Приятных рабочих будней и занимательного отдыха на выходных!

Юрий Вязанкин