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Хабаровчане, Цацики и бенди
До Валентинова дня - относительно новой праздничной напасти, осталось совсем немного. Жителям Хабаровска стоит запастись всевозможными сердечками. Конечно, лучше изготовить это своими руками, но если эти причиндалы заточены под другое и растут не в тех местах, не возбраняется и просто купить картонно-открытное, шоколадное, пластиковое сердечко.
В конце концов, можно потренироваться на сугробе под чужым окном в рисовании главного атрибута Дня всех влюбленных подручными средствами.
Для тех, кто не фанатеет по праздникам и патриотично любит русский хоккей с мячом, стоит напомнить главные события чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящем в арене «Ерофей»
31 января
13.00 Матч США-Венгрия в Хабаровске
16.00 Матч Норвегия-Финляндия
19.30 Матч Швеция - Россия
1 января
10.00 Матч Германия-Венгрия
2 января
16.00 1/4 Финала 3 Чемпионата мира
3 февраля
10.00 Игра за 7-8 место
13.00 Игра за 5-6 место
16.00 Первый полуфинал
19.30 Второй полуфинал
4 января
11.00 Игра за 3-4 место
16.00 Финал Чемпионата мира по хоккею с мячом
Для самых маленьких жителей дальневосточной столицы и их родителей
С 31- го января по 4-е февраля в театре Юного Зрителя спектакль "Цацики идет в школу". Начало в 11.00
3 февраля
Спектакль "Ай, платочки потерялись". Театр Кукол. Начало в 11.00
4 февраля
Спектакль "Теремок" в Хабаровске Театр Кукол Начало в 11.00
Сказка "День рождения кота Леопольда". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00
75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве посвящены два события 2 февраля:
Спектакль-концерт "И помнит мир спасенный". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30
Концерт "Все для фронта, все для победы" Исполнители: Анастасия Корниенко (сопрано), Татьяна Сасовских (сопрано), Василий Захаров. Музыка фронтовых бригад, песни из репертуара К.Шульженко, Л.Утёсова. Хабаровская краевая филармония Начало в 18.30
Для фанатов Мельпомены:
31 января
"Муравьев. Граф Амурский" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 16.30
2 фераля
Спектакль "Тектоника чувств" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30
"Спасти камер-юнкера Пушкина" . Театр Юного Зрителя. Начало в 19.00
"Ночной полет". Триада. Начало в 19.00
3 февраля
Ко Дню памяти А.С.Пушкина. Литературно-музыкальный спектакль по одноимённой повести А.С.Пушкина «Метель». Филармонический театр "Геликон", художественный руководитель Марина Кунцевич. Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00
"Леди на день" .Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
"Золотой теленок". Триада . Начало в 17.00
"С любимыми не расставайтесь". Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00
4 февраля
"Прости мои капризы!..". Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00
"Семейная идиллия" . Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
Rout. Триада. . Начало в 18.00
"Пейзаж" . Белый театр. . Начало в 18.30
Приятных рабочих будней и занимательного отдыха на выходных!
Юрий Вязанкин
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