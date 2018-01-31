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Хабаровские волонтеры займутся борьбой за нравственность
Хабаровское краевое молодежное движение «Мой край» выступило с инициативой создания регионального корпуса медиа волонтеров численностью 40 человек в возрасте от 16 до 35 лет.
Как считают активисты, деятельность корпуса направлена на пропаганду традиционных ценностей. Волонтеров специально представители силовых органов, психологи и врачи.
Волонтеры займутся розыском сайтов и сообществ в социальных сетях, распространяющих запрещенный законом контент.
Понятно, что информацию, активисты передавать в секретные службы, - пишут «Хабаровские вести».
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