В Хабаровском крае дамочка ради объекта вожделения убила соперницу отверткой

В Хабаровском крае порой дамочек с психической зависимостью от секса с определенным объектом, чаще мужчиной, обуревают просто шекспировские страсти. Особо романтичные граждане эту зависимость почему-то называют любовью. Только иногда такие дамочки готовы ради объекта своего вожделения на убийство, не выдумка.

В поселке Херпучи одна 35-летняя «валькирия» приревновала объект своего обожания к его бывшей супруге, немного напилась для храбрости, набросилась на даму и стала душить шнурком. После этого обездвижила соперницу, посчитав ее мертвой, погрузила тело в автомобиль, и уехала в глубь тайги.

В пути разлучница пришла в себя, и «валькирия», ударила в голову отверткой, оказавшейся в бардачке машины.

Стражи правопорядка убийство раскрыли, Даму арестовали Согласно приговору суда она проведёт в колонии общего режима 6 лет и 2 месяца.