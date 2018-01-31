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В Хабаровском крае дамочка ради объекта вожделения убила соперницу отверткой
В Хабаровском крае порой дамочек с психической зависимостью от секса с определенным объектом, чаще мужчиной, обуревают просто шекспировские страсти. Особо романтичные граждане эту зависимость почему-то называют любовью. Только иногда такие дамочки готовы ради объекта своего вожделения на убийство, не выдумка.
В поселке Херпучи одна 35-летняя «валькирия» приревновала объект своего обожания к его бывшей супруге, немного напилась для храбрости, набросилась на даму и стала душить шнурком. После этого обездвижила соперницу, посчитав ее мертвой, погрузила тело в автомобиль, и уехала в глубь тайги.
В пути разлучница пришла в себя, и «валькирия», ударила в голову отверткой, оказавшейся в бардачке машины.
Стражи правопорядка убийство раскрыли, Даму арестовали Согласно приговору суда она проведёт в колонии общего режима 6 лет и 2 месяца.
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