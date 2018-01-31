В Хабаровске более 4-х месяцев разыскивают женщину

В Хабаровске Надежда Поваляева в сентябре прошлого года, как рассказывают соседи, соседей вышла из комнаты общежитии на проспекте 60-летия Октября, у подъезда она села в белую иномарку, в которой находились двое мужчин, и уехала с ними. После этого Надежду никто не видел.

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После этого на связь с родственниками и знакомыми она не разу не выходила. Телефон все время был выключен.

Женщине 38 лет, рост -175 сантиметров, комплекция средней полноты, лицо бледное, волосы прямые темные, глаза серо-зеленые, взгляд с прищуром, на запястьях множественные шрамы.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении Надежды Поваляевой, стражи правопорядка просят сообщить по телефону 8 (4212) 76-74-93.