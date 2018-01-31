В Хабаровском районе обнаружили тигриную давленку

В Хабаровском районе во время проведения рейда на юге заповедника «Большехехцирский», госинспектор Эдуард Власов, м.н.с. Тимофей Петров и инженер по экологическому мониторингу Алексей Готванский обратили внимание на активное поведение ворон недалеко от кордона Одыр.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Предположив, что там, скорее всего, находится тигриная «давленка», отправились на проверку. Предположения подтвердились: всего в 100 метрах от кордона тигрица задавила поросенка, но съесть его не успела, так как была напугана шумом снегохода. В месте неудавшегося пиршества были установлены фотоловушки и через месяц станет известно, ходила ли еще тигрица в этом месте.

Группа сотрудников вместе с двумя студентами, находящимися на практике в «Заповедном Приамурье», отправилась вновь на кордон Одыр для продолжения работы. Они поменяют батареи фотоловушек, установленных в прошлом году, сменят термохроны и поищут тропу тигра.

По материалам сайта ФГБУ «Заповедное Приамурье»