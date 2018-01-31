Хабаровская молодежь присоединилась к всероссийской акции «Открытка памяти»

Участники молодежного проекта ОНФ совместно с Региональным отделением Народного фронта и КОО Тхэквондо «Торнадо» напомнили хабаровчанам о героической дате – 27 января 1944 года – Дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время соревнований Чемпионата первенства Хабаровского края по тхэквондо, проходивших 27 и 28 января в спортивном комплексе «Южный», спортсменам и зрителям были розданы открытки с информацией о блокаде.



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«Никто из получивших информационную открытку не остался равнодушным, не сунул ее в карман, не прочитав. Многие люди просто не знали о том, сколько длилась блокада, о цифрах страшных потерь, которые понесла за собой эта трагедия. Ни один информационный листок не был выброшен. Это говорит о том, что люди понимают значение это героической даты, - рассказал сопредседатель ХРО ОНФ Андрей Белоглазов, - Среди участников соревнований были и совсем юные спортсмены. Они спрашивали своих родителей, о чем же говорится в открытках. И родители вместе с добровольцами из Народного фронта рассказывали им об этой странице нашей истории».



Некоторые судьи и спортсмены, завершившие выступление, поддержали инициативу «Молодежки ОНФ» и, надев куртки с символикой Народного фронта, раздавали зрителям «открытки памяти».



Акция продолжилась в ТЦ «Кумир», где участники проекта «Молодежка ОНФ» раздавали информационные открытки посетителям и работникам торгового центра.



«Для каждого из нас важно знать историю своей страны и помнить не только о победах, но и о потерях. Мы не имеем права забывать о страшных днях, которые выпали на долю наших соотечественников. Поэтому очень важно рассказывать молодому поколению о таких датах как День снятия блокады Ленинграда и о том, какие ужасные события предшествовали этому долгожданному событию», - сообщил участник проекта «Молодежка ОНФ» Роман Мамеев.