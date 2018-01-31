В Комсомольске-на-Амуре открылся единый центр услуг ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов приняли участие в церемонии открытия Единого расчетно-информационного центра. Его работа упростит для жителей оплату услуг ЖКХ.

Обслуживание населения и юридических лиц здесь будет вестись по принципу «одного окна». Предлагается широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги, а также дополнительные услуги по ремонту и установке энергооборудования. Уже весной жители города Юности получат единую квитанцию, в которой будут отражены начисления за электроэнергию, тепло и горячую воду. Гражданам не придется ходить в несколько мест, чтобы прояснить вопросы, связанные с оплатой, им будет достаточно обратиться в единый центр, который создала Дальневосточная энергетическая компания.

Он комфортен для посетителей, оснащен инновационным оборудованием - роботами-консультантами и электронными инфоматами, а также адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей оборудована игровая зона.

«Главная цель проекта – организовать работу так, чтобы люди тратили на решение вопросов, связанных с ЖКХ минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. На Дальнем Востоке мы внедряем лучшие практики, уже опробованные в других регионах страны и доказавшие удобство и эффективность», - отметил Николай Шульгинов.

По его словам, консолидация всех услуг ЖКХ в одном месте также позволит муниципалитетам, ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям экономить средства на ведении лицевых счетов, печати и доставки квитанций, повысить уровень расчетов в сфере ЖКХ и сделать их более прозрачными.

Губернатор подчеркнул, что краевые власти поддерживают реализацию проекта и готовы оказать содействие в открытии таких центров в других районах края.

«В мае 2012 года Президент России Владимир Путин утвердил программу повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения и поручил активнее работать над ее реализацией. Главная задача документа – повышение качества жизни, создание более комфортных условий. Это комплексный всероссийский проект, который также затронул дворовые территории, капремонт и ряд других направлений. Мы видим, что ситуация в сфере ЖКХ заметно изменлась. Это чувствуют жители. Мы поддерживаем стремление предприятий к реализации инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект очень нужный и мы будем рекомендовать управляющим и ресурсоснабжающим организациям активнее к нему подключаться», - заявил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что РусГидро приступило к созданию Единых информационно-расчетных центров в регионах присутствия энергосбытовых компаний группы в 2016 году. Пилотным регионом стал Красноярский край, где к настоящему времени уже работают 15 таких учреждений в городах и муниципальных районах. На Дальнем Востоке первый центр открылся в Райчихинске Амурской области.

Помимо удобного проведения расчетов за коммунальные услуги здесь предлагаются и дополнительные сервисы. Это выполнение широкого спектра электротехнических и электромонтажных работ: замена электропроводки, электрооборудования и электроприборов; сборка, установка и ремонт силовых щитков; проверка схем подключения счетчиков; лабораторные измерения параметров сети, а также продажа и установка приборов учета и юридические консультации.