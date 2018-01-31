Комсомольск-на-Амуре: Недострои и «брошенки» под прицелом общественников

Общественники Комсомольска-на-Амуре провели рейд по объектам незавершенного строительства, а также проверили пустующие и заброшенные здания в городе. В ходе первого рейда были осмотрены с десяток зданий в разных частях города.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Первый адрес – ул. Вокзальная, 87/3.

Недостроенное общежитие КНАГТУ, которое находится в федеральной собственности. По словам представителей комитета по управлению имуществом городской администрации, владельцы в ближайшее время собираются определить подрядчика, который займется демонтажем здания.

В районе улицы Парижской Коммуны общественники обследовали сразу несколько пустующих и неиспользуемых зданий.

ул. Парижской Коммуны, 34.

Здание находится в муниципальной собственности. Ранее здесь размещался частный детский сад, но предприниматели переехали по новому адресу. Власти намерены в дальнейшем использовать его по назначению и в настоящий момент занимаются поиском арендатора.

Здание находится в собственности РЖД. Дальнейшая судьба неизвестна.

Строение уже давно стало пристанищем бомжей и мальчишек из соседней школы, в результате чего часто горит.

Напротив Парижской Коммуны 38/2 находится недостроенное здание, которое, судя по баннеру, пытаются продать. Правда, давно и безуспешно.

Практически в самом центре Комсомольска-на-Амуре – на пересечении проспекта Первостроителей и улицы Аллея Труда – обнесена забором строительная площадка, где должен был появиться современный жилой комплекс для работников Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода («ЖК «Роснефть»). Стройплощадка заметена снегом, никакой активности не наблюдается.

«Этот объект вызывает у нас наибольшую обеспокоенность. Ведь, согласно паспорту объекта, здесь еще в 2016 году должны были построить 10 жилых блоков на 544 квартиры. Мы видим, что выполнен определенный цикл работ, готов фундамент. И все. Насколько мы знаем, руководство КНПЗ решило расторгнуть контракт с подрядчиком - хабаровской компанией «Строитель РЖД». Почему? Не понятно. Фирма готова достроить объект, новоселья ждут сотни работников НПЗ, в том числе приглашенные специалисты из других регионов России. Компания успешно возводит крупные объекты в других регионах Дальнего Востока, а у нас в городе «споткнулась». Насколько мы знаем, сейчас в Хабаровске проходит судебный процесс по данному объекту. Надеемся, что решение суда поможет достроить такой нужный городу объект», - рассказали общественники.

На улице Кирова напротив дома № 15 заброшенное здание, которое находится в собственности завода Ленинского комсомола. Впрочем, наличие забора и свежепокрытая крыша вселяют уверенность, что этот дом когда-нибудь перейдет в разряд используемых.

Следующее здание принадлежит Министерству обороны. Когда-то здесь планировалось разместить учебный центр Тихоокеанского флота, однако уже много лет за забором не ведется никакой работы.

«Сложнее с объектами, которые находятся в собственности таких федеральных ведомств, как Министерство обороны РФ, либо в собственности крупных ведомств. Практика показывает, что проблема таких зданий в этих структурах не решается годами. Между тем, заложниками ситуации становятся комсомольчане, которые вынуждены ежедневно лицезреть портящие общий вид города «недострои». К тому же заброшенные неохраняемые строительные объекты представляют реальную угрозу для детей, которые имеют туда неконтролируемый доступ, либо становятся прибежищем маргиналов», - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Недостроенное административное здание на пересечении улиц Красноармейская и Кирова, по словам специалистов городской администрации, находится на стадии строительства. Хотя, судя по тому, что происходит за периметром забора, на строительной площадке нет никакой активности.

Как рассказали в комитете по управлению имуществом администрации Комсомольска-на-Амуре, в этом году будет сформирован список недостроенных и заброшенных зданий, после чего специалисты займутся разработкой краевой программы, с помощью которой все эти объекты будут демонтированы, либо достроены.

Между тем, общественники намерены продолжить обследование заброшенных и недостроенных зданий Комсомольска-на-Амуре.

«Между тем, подобные помещения можно было бы использовать, к примеру, для размещения общественных организаций, которые испытывают реальную потребность в доступной площади для реализации своих для социально значимых проектов. Не говоря уже о недостроенных многоквартирных домах – в Комсомольске-на-Амуре по-прежнему наблюдается дефицит современного жилого фонда», - рассказали представители общественного контроля.