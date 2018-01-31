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Попахивает говнецом: Хабаровчане жалуются, власть фиксирует
Выясняли-выясняли, да не выяснили властные органы источник зловония в Хабаровске. Все это похоже на скороговорку – «Лавировали-лавировали, да не вы лавировали». Год накрывает дальневосточную столицу зловонием, а источник так и не найден. Ну на даже!
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В единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровска вновь начали поступать жалобы на запах нефтепродуктов. Специалисты приняли порядка 45 обращений из разных районов города.
Специфическое амбре чувствовали жители Кировского, Краснофлотского и Железнодорожного районов города.
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