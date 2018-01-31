В Хабаровском крае крае готовы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом

Готовность медицинских учреждений региона к подъему заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом обсудили на санитарно-противоэпидемической комиссии. Совещание с муниципальными районами в режиме видеоконференции провел министр здравоохранения края Александр Витько.

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В регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. В период с 22 по 29 января в медучреждения края обратились 7400 человек, что на 26,8 % больше неделей ранее. Общий уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 21,5%.

Эпидемия ОРВИ и гриппом в крае ожидается во второй половине февраля. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе уже началась циркуляция вируса А3N2 и вируса гриппа типа B. В ведомстве подчеркнули, что штаммы этих вирусов включены в состав вакцины от гриппа, которую в рамках прививочной кампании в прошлом году бесплатно получили свыше 619 тыс. жителей края, из них более 144 тыс. детей. По охвату населения вакцинацией край занял пятое место в России.

По данным краевого министерства здравоохранения, в медучреждениях региона разработан комплекс мероприятий, направленный на оказание необходимой помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях. В аптеках сформирован необходимый запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств. Работает круглосуточная телефонная горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и организации лекарственного обеспечения – 8 (4212) 402-201.

В свою очередь Александр Витько обратил внимание муниципальных районов на необходимость соблюдения профилактических мер в образовательных и дошкольных учреждениях региона.

«В организациях должен соблюдаться обязательный тепловой режим, проветривания, проводиться «утренние фильтры» для детей и сотрудников. В случае выявления признаков инфекций необходима своевременная изоляция заболевших», - отметил министр.