Росгелогия завершила процесс объединения дочерних предприятий на Дальнем Востоке

Росгеология завершила реорганизацию предприятий холдинга в Дальневосточном федеральном округе. Четыре геологических компании были объединены в единую структуру - АО «Дальневосточное ПГО».

Начало данному процессу было положено в 2016г. Тогда АО «Приморгеология» (г. Владивосток) было преобразовано в АО «Дальневосточное ПГО» и получило полномочия административного управления новой профильной структурой. Сейчас завершен процесс интеграции в данное общество еще трех старейших геологических предприятий на Дальнем Востоке: АО «Дальгеофизика», (г. Хабаровск), АО «Амургеология» (г. Благовещенск), АО «СахГРЭ» (г. Южно-Сахалинск).

Объединение предприятий в кластеры по географическому принципу является одним из направлений оптимизации деятельности холдинга. Такая интеграция за счет синергетического эффекта позволит более рационально распоряжаться трудовыми и техническими ресурсами, повысить качество предоставляемых услуг, выделить средства на модернизацию оборудования. Данный процесс предусмотрен Стратегией развития холдинга до 2020г., утвержденной Советом директоров АО «Росгеология».

На сегодняшний день АО «Дальневосточное ПГО» является основным исполнителем государственных контрактов на поисковые и оценочные геологоразведочные работы на территориях Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей. Благодаря богатейшему опыту, накопленному за десятилетия работы, предприятия объединения осуществляют широкий спектр профильных исследований - от регионального изучения до разведки месторождений полезных ископаемых. Сотрудники ПГО причастны к открытию сотен месторождений на Дальнем Востоке.

Пресс-служба АО «Росгеология»