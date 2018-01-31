В Хабаровске виновная в смерти мальчика заплатит 1,4 миллиона родителям

В Хабаровске на улице Руднева, 68 в сентябре прошлого года металлическая горка упала на ребенка. Восьмилетний мальчик умер в больнице от разрыва селезенки.

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Раньше эта горка стояла в другом месте. Из-за того, что планировались строительные работы во дворе этого дома, горку перенесли, но не закрепили.

Трое детей стали расшатывать трое детей, на одного из них она упала. После того, как ребенка извлекли из-под горки, он потерял сознание. Вызвали Скорую. В больнице ребенок скончался

Экс-начальницу отдела жилищно-эксплуатационного участка обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Дело передали на рассмотрение в суд.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ – «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил 39-летнюю хабаровчанку к двум с половиной годам лишения свободы. Исполнение решения суда отсрочили до того момента, когда ребенку женщины исполнится 14 лет. Кроме того, даму обязали выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда – 1,4 миллиона рублей.