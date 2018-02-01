В Хабаровске норовирус закрыл третью гимназию

После вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии № 3 от работы отстранили двоих поваров. Так же поступили с еще несколькими сотрудниками пищеблока: у них обнаружились проблемы с прохождением медосмотров. Повара длительное время не меняли рабочую одежду., фасовали еду голыми руками, которые перед этим не мыли. Вареные и сырые продукты пропускали через единственный аппарат автоматической нарезки. Итог: в медицинские учреждения с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции обратилось 122 человека, из них семеро взрослых, остальные – учащиеся гимназии №3.

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О вспышке острой кишечной инфекции в образовательном учреждении стало известно на прошлой неделе в пятницу. Тогда речь шла о 70 заболевших.

Причиной заболевания стал норовирус, он был обнаружен у двух поваров школьной столовой. Предполагается, что к распространению заболевания привело нарушение технологии приготовления и хранения салата. В частности, его раскладывали, что называется, голыми руками.

Гимназия была закрыта на дезинфекцию и карантин, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, опасных для здоровья потребителей. По результатам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора приостановлена работа компании "Контакт", которое организовывало питание школьников.

Между тем злые языки утверждают, что в третьей гимназии любили «столоваться» работники городского управления образования, чье административное здание расположено неподалеку. О заболевших в их рядах ничего неизвестно.

"Наша задача - не допустить повторения ситуации, возникшей в гимназии №3. Уже проведено организационное совещание с руководителями всех хабаровских школ, лицеев и гимназий, в ходе которого им был дан наказ усилить контроль над санитарным состоянием вверенных им учебных заведений. Проверки уже идут полным ходом", - сказала в понедельник журналистам начальник городского управления образования Ольга Тен.

По ее словам, все мероприятия по дезинфекции в гимназии были проведены еще в субботу, сейчас ее отмывают от дезинфицирующих составов. Прогнозировалось, что в среду гимназисты снова приступят к занятиям, однако на вечер вторника у родителей учащихся гимназии таких сведений не было.

Тен также сообщила в понедельник, что в общей сложности в гимназии 1,6 тысячи учащихся. «Судя по тому, что новых обращений к медикам ни от кого из них не поступило, их здоровье - вне опасности", - заявила начальник управления.

Поторопилась.

Сергей Мингазов

P.S. Как сообщает Роспотребнадзор, очаг кишечной инфекции в гимназии локализован. Продолжаются исследования проб продуктов, воды, смывов с объектов на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. В учреждении уже провели заключительную дезинфекцию.

Региональное управление Роспотребнадзора консультирует заболевших – им рассказывают о потребительских правах и о том, как составить исковое заявление с требованием возмещения вреда.