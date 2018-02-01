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В Хабаровске ждут десант президентских правозащитников
Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует наблюдать за ходом президентских выборов в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод.
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"Сегодня на заседании мониторинговой группы по наблюдению на выборах и постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам обсуждались планы наблюдения в день голосования. Прозвучали предложения организовать наблюдение в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Самарской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Московской областях, в Хабаровском крае и Республике Крым", - сказал он.
Мониторинговая группа по выборам создана СПЧ в целях содействия реализации избирательных прав граждан. Задачи группы - аккумулировать, анализировать и обобщать информацию об имевших место конфликтах, связанных с нарушениями избирательных прав граждан; оказывать содействие в урегулировании конфликтов; готовить консолидированный доклад, содержащий выводы о причинах и условиях возникновения конфликтов в ходе избирательной кампании, а также о путях их предупреждения, для представления президенту РФ.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
С. Миныч
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