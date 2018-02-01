В Хабаровске начнут популяризовать русские национальные виды спорта

В Хабаровской духовной семинарии прошло совещание, посвященное созданию в городе Хабаровске координационного центра по развитию национальных видов спорта, которое возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

Инициатором создания координационного центра стал Всемирный русский народный собор, главой которого является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В президиум совещания вошли сопредседатель Хабаровского регионального отделения Всемирного русского народного собора митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, заместитель главы Всемирного русского народного собора Олег Костин и глава исполкома Общероссийского народного фронта Юрий Рошка.

Участие в обсуждении вопросов, связанных с созданием координационного центра, приняли руководители спортивных федераций Хабаровского края, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Елена Ларионова, члены бюро Президиума Всемирного русского народного собора Марина Белогубова и Виталий Веремчук, благочинный Хабаровского благочиния протоиерей Георгий Сивков, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии иерей Евгений Сергеев, руководитель спортивного отдела иерей Евгений Покаместов, руководитель отдела по работе с молодежью иерей Андрей Долгополов.

В начале совещания митрополит Владимир отметил, что целью работы координационного центра будет являться поддержка, популяризация, развитие и распространение национальных видов спорта, таких как русский хоккей, русские шахматы, городошный спорт, самбо, бильярд.

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Олег Костин добавил, что для эффективного развития национальных видов спорта необходимы план проведения постоянных мероприятий по каждому спортивному направлению, региональные кубки и федеральные соревнования. Одним из удачных примеров реализации подобного плана является Фестиваль национальных видов спорта, одним из организаторов которого является Всемирный русский народный собор, — Фестиваль проходит в московском спортивном комплексе «Крылатское» и собирает около 15 тысяч участников.

Представители региональных спортивных федераций в ходе совещания рассказали о специфике и проблемах тех национальных видов спорта, развитием которых занимаются в каждой из федераций, а также высказали свои мнения относительно необходимости создания координационного центра. Единогласно было признано, что деятельность координационного центра позволит усилить взаимодействие между различными федерациями и привлечь в традиционные виды спорта больше молодежи.

В завершении совещания представитель федерации хоккея с мячом Виктор Тучин поблагодарил митрополита Владимира за совместную молитву со сборной России перед началом чемпионата мира и передал в дар Хабаровской духовной семинарии клюшки и мячи для игры в русский хоккей: теперь хабаровские семинаристы смогут попробовать свои силы в одном из самых популярных и зрелищных национальных видов спорта.