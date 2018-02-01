Смерть в таежном уголке: В Хабаровском крае мужчина попал под поезд

В Хабаровском крае на 8604 километре железной дороги - главного пути станции Хор мужчина шел по рельсам и почему-то не услышал предупреждающие звуковые сигналы грузового поезда.

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Итог, как сообщают стражи правопорядка на транспорте - смертельное травмирование, т.е мужчина попал под поезд.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.