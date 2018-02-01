Новости
Смерть в таежном уголке: В Хабаровском крае мужчина попал под поезд
В Хабаровском крае на 8604 километре железной дороги - главного пути станции Хор мужчина шел по рельсам и почему-то не услышал предупреждающие звуковые сигналы грузового поезда.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Итог, как сообщают стражи правопорядка на транспорте - смертельное травмирование, т.е мужчина попал под поезд.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 679
С места событий: Останки на берегу водоема5 971
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 192
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 405
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136