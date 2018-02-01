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В Хабаровске резко подорожает поездка на общественном транспорте
Катаемся на автобусах пока дешево, а как потеплеет, будем пешком гулять: в Хабаровске весной ожидается подорожание проезда на общественном транспорте. Вместо 25 рублей будем платить 30. А виной этому – увеличение затрат на обслуживание, в том числе скачек цен на топливо.
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- По сравнению с декабрем затраты на обслуживание каждого автобуса выросли в среднем на 60 тыс. руб.! Связано это с увеличением стоимости топлива с 38 до 44 руб. Плюс зимой всегда идут расходы на обогрев салонов, - рассказала Елена Шадуя, исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска».
По все вероятности весной и будет введена система дифференцированной оплаты: по транспортной карте можно будет ездить со скидкой, - сообщают "Хабаровские вести".
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