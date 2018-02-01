В Хабаровском крае строительство социальных объектов в ТОСЭР профинансирует государство

17 млрд рублей - такая сумма финансирования необходима для строительства социальной инфраструктуры на территории пяти центров развития Хабаровского края. Эти цифры были названы на совещании, посвященном социальному развитию региона до 2025 года, которое провел в Хабаровске вице-премьер правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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Комплексным планом краевого развития предусмотрено 5 его центров - точек роста. Это Хабаровская и Комсомольская агломерации, Ванинско-Совгаванский транспортный узел, Верхнебуреинский и Николаевский районы. Реализация инвестиционных проектов в них создаст свыше 36 тысяч новых рабочих мест, передает наш корреспондент с совещания.

Но планируемым к запуску в центрах развития производствам потребуются детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, создание которых должно финансировать государство