В Хабаровском крае молодежи Крайнего Севера нужна процентная надбавка к зарплате

Хабаровское профобъединение выступает с инициативой о выплате молодежи Крайнего Севера процентной надбавки к зарплате с первого дня работы

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Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» выступил с инициативой повысить эффективность реализации дополнительных льгот для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

На сегодняшний день молодым людям, родившимся и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, приходится зарабатывать надбавку к заработной плате наравне с теми, кто проживает в более комфортных климатических условиях.

Ранее статьей 11 федерального закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» для молодежи в возрасте до 30 лет была установлена льгота в виде выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах не менее 5 лет.

В последующем в ст.11 были внесены изменения, согласно которым право устанавливать размер и порядок выплаты процентной надбавки к заработной плате согласно ст.316, 317 Трудового кодекса РФ было отнесено к полномочиям Правительства РФ. Однако на уровне правительства решение о предоставлении данной льготы принято не было.

Хабаровское Профобъединение считает необходимым выступить с инициативой принятия Правительством РФ законодательного акта, устанавливающего для молодежи в возрасте до 35 лет возможность получения выплаты процентной надбавки к заработной плате, установленной в данной местности, в полном размере при первом трудоустройстве с первого дня работы, если период проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет не менее пяти лет.

«Сегодня особенно важно принять такое решение, ведь отток населения из северных районов увеличивается. Надо поддержать своих земляков. К тому же Хабаровский край заинтересован в приезде работников, особенно молодых, из других регионов. И эти надбавки могут стать стимулирующим фактором привлечения молодежи для работы в северных территориях. Принятие решения по установлению надбавок к заработной плате, обозначенного в нашей инициативе, поможет создать дополнительные условия для того, чтобы молодые люди задержались в нашем крае, создавали семьи, растили детей», - сообщила Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Для того, чтобы решение было рассмотрено на уровне Правительства РФ, инициатива должна собрать не менее 100 тысяч голосов. Чтобы проголосовать за инициативу, нужно зарегистрировать личный кабинет на портале «Госуслуги» и на сайте roi.ru отдать свой голос за инициативу №27Ф39902.





