В Хабаровском крае любовались кровавой луной

Жители Хабаровского края могли наблюдать редкое природное явление – кровавое суперлуние. Увидеть спутник Земли можно было с 21.00 до 02.00. Максимальная же фаза наступила в 23.39. Стоит добавить, что это стало возможным из-за того, что спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние.

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Луна находится на минимальном расстоянии от Земли — так называемом перигее, и светит на 14% ярче, чем обычно. Эффект «кроваваой Луны» был ищ-за факторов: затмения, полнолуния и суперлуния.

Фото Игоря Чуракова