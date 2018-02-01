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В Хабаровском крае немного потрясло Хурмули
В 10 километрах к востоку от поселка Хурмули и 70 километрах севернее Комсомольске-на-Амуре сегодня в 10 утра произошло землетрясение По предварительным данным, подземный толчок был магнитудой 4. Эпицентр находился на глубине почти 9 километров.
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Землетрясение было среднее, как говорят специалисты. Что это такое?
- У меня сегодня утром поехала кровать, - например, говорит селянка.
- Ну хоть что – то в твой кровати происходит! – отвечают знающие люди.
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