В Хабаровском крае маткапитал запустят на строительство домов

Проект закона, которым расширяются меры поддержки жителей Хабаровского края, принят в первом чтении на очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

Законопроект, которым предлагается расширить возможности использования регионального материнского капитала, рассмотрели депутаты регионального парламента на очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

Как отметил министр социальной защиты населения Хабаровского края Николай Цилюрик, проект закона подготовлен по поручению губернатора края по итогам встречи с жителями Амурского района, состоявшейся 29 сентября 2017 года. Он предусматривает направление средств регионального материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, причем независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и (или) последующих детей. В настоящее время таким преимуществом родители могут воспользоваться только для погашения кредитов или займов на приобретение или строительство жилого помещения. А на улучшение жилищных условий – реконструкцию, газификацию домовладений, принадлежащих гражданам на праве собственности, получение образования детьми, оплату медицинских услуг, оказываемых детям или родителям, средства регионального семейного капитала можно направить только после достижения ребенком двух лет.

По мнению парламентариев, это очень важный законопроект, который, в случае его принятия в качестве краевого закона, позволит многодетной семье при поддержке государства улучшить жилищные условия посредством строительства жилья, не дожидаясь исполнения ребенку двух лет, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал. Он даст возможность многодетным гражданам осуществлять за счет средств материнского капитала жилищное строительство на земельных участках, в том числе предоставленных в соответствии с федеральным законом о «дальневосточном гектаре».

Предполагается, что в 2018 году за выплатой средств на эти цели обратятся более 50 человек на общую сумму 10 млн рублей. Всего на 2108 год на выплату средств регионального материнского капитала запланировано 347 млн. рублей.

Всего же с 2013 года семьям в подтверждение права на материнский капитал выдано 18 181 гарантийное письмо. За этот период распорядились средствами 6 321 семья на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.