В Хабаровске состязались в плавании «Амурские тигрята»

В Хабаровске завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» - самые масштабные на Дальнем Востоке. Первый турнир был организован 5 лет назад и каждый год он бьет рекорды посещаемости. В этом году выступило 424 спортсмена, 48 команд из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и всего Дальнего Востока, включая Камчатку, Владивосток, Благовещенск, и другие города. От ДЮСШ «Дельфин» выступило две команды по 12 человек.

Соревнования проходили практически на всех дистанциях, кроме длинных. 50, 100, 200 метров разными стилями плавания, самая протяженная дистанция – 400 метров. За медали будут бороться юноши 10-12 лет (2006 – 2008 годов рождения) и девушки 9-11 лет (2007 – 2009 годов рождения).

В командных соревнованиях первое место заняли хозяева соревнований - воспитанники школы «Наутилус Южный», второе – Приморского края, третье – ДЮСШ «Дельфин» (Хабаровск). Далее в турнирной таблице расположились сборные Бурятии, Благовещенска и вторая команда ДЮСШ «Дельфин» (Хабаровск).

- Доволен выступлением нашей команды, по сравнению с «Наутилусом», наши ребята не посещают двухразовые тренировки, просто нет возможностей, они занимаются один раз в день. Но потихонечку догоняем конкурентов. Поэтому третье общекомандное место не сборной города, а отдельного клуба, это приличный результат, а рядышком еще и вторая наша команда. Во всех эстафетах воспитанники «Дельфина» были призерами. И победителей на отдельных дистанциях достаточно. Если говорить в целом о турнире, то на этих соревнованиях мы фиксируем рекорды, в этот раз было установлено порядка 20 новых рекордов, то есть уровень результатов стал выше, нет существенного разрыва между первым и последним местом. Была серьезная, ожесточенная борьба. В этот раз не получилось пригласить «звезду» российского плавания, но мы взяли техническим оснащением. Все прошло на уровне лучших российских соревнований. Впервые на «Амурских тигрятах» установили новую «электронику», табло и ребята могли наблюдать за ходом борьбы и сразу видеть свои результаты, - рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин».

Мульти-медалистами турнира стали воспитанники ДЮСШ «Дельфин»: Петр Клевцов, Майя Толстокулакова, Матвей Пашинцев и Валерия Артюхина. По три золотые награды завоевали спортсмены «Наутилуса Южный»: Злата Желтоухова, Мирослав Поташкин и Светлана Сидорова.

Традиционно все спортсмены получили призы - памятные футболки, значки с логотипом турнира и могли сфотографироваться с талисманом соревнований - тигренком.

Ближайшие соревнования по плаванию состоятся во Владивостоке. С 1 по 3 февраля хабаровчане выступят на межрегиональном турнире, отборочном на первенство России, туда отправилось 30 воспитанников ДЮСШ «Дельфин» и других клубов нашего города. И с 15 по 17 февраля, там же в столице Приморья состоятся региональные соревнования «Золотая рыбка», туда поедет сборная Хабаровска и сборная ДЮСШ «Дельфин».

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