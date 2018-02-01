Трутнев: На социальные объекты в Хабаровском крае будет дополнительно выделено более 11 млрд рублей

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Хабаровске совещание, посвященное социальному развитию края. В работе принял участие Губернатор Вячеслав Шпорт.

Участники встречи обсудили перечень приоритетных социальных объектов, которые планируется построить в регионе в ближайшие три года.

Вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания сообщил, что в край поступит более 11 млрд рублей из федерального бюджета. Эти дополнительные средства выделены по поручению Президента России Владимира Путина. Деньги направят на строительство туберкулезного диспансера и дворца единоборств в Хабаровске, центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в Чегдомыне, модернизацию средних специальных учебных заведений и др.

Он также отдельно остановился на реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. По словам Юрия Трутнева, определен основной источник финансирования строек, которые ведутся в рамках этого документа. Таким источником станет федеральная целевая программа по развитию Дальнего Востока. Объекты плана будут профинансированы на 80% в рамках этой ФЦП.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что совещание, которое сегодня состоялось, стало важным этапом работы по выполнению поручения Президента России, которое он дал на заседании Госсовета во Владивостоке в сентябре прошлого года.

«Речь идет о комплексном развитии всех регионов Дальнего Востока. И сейчас мы определились с приоритетами, с тем, что нужно сделать как можно быстрее на территории Хабаровского края. Сегодня мы четко понимаем, какие средства будут выделены и в какие сроки необходимо все построить», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Мы научились привлекать инвестиции на Дальний Восток, теперь работаем над следующим этапом – улучшением социальной инфраструктуры. Понятно, что только с поступлением этой суммы в 11 миллиардов мы все вопросы не решим. Предстоит дальнейшая работа по повышению качества жизни дальневосточников. Это будет делаться с привлечением всех федеральных министерств. У нас есть 29 госпрограмм, в рамках которых должен быть выделен дальневосточный раздел. В его рамках предусмотрено финансирование, с помощью которого и будет преодолеваться отставание в развитии социальной инфраструктуры. Срок решения этой задачи – 2025 год», - подчеркнул Юрий Трутнев.