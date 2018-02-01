Федеральная программа «Земский доктор» распространится на малые города Хабаровского края

В федеральную программу «Земский доктор» внесены изменения. Начиная с 2018 года медицинские специалисты смогут отправиться на работу не только в сельские поселения, но и малые города с численностью не более 50 тыс. человек. Кроме того принять участие в программе смогут фельдшера.

«Благодаря внесенным изменениям под действие программы попадают 5 городов Хабаровского края - Амурск, Бикин, Вяземский, Николаевск-на-Амуре и Совгавань, в которых также как и в селах наблюдается дефицит высококвалифицированных медицинских кадров. Всего в рамках программы в этом году мы планируем привлечь более 30 специалистов. В качестве «подъемных» врачи получат по миллиону рублей, для фельдшеров предусмотрена материальная поддержка в 500 тыс. рублей», - отметила главный специалист отдела кадровой политики министерства здравоохранения края Вера Кудрикова.

Напомним, программа «Земский доктор» по привлечению кадров в сельскую местность была запущена в 2012 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. В прошлом году по программе в районные медучреждения отправились работать 35 врачей. Всего за шесть лет действия проекта в 16 районов края было трудоустроено 203 врача.

Также с 2013 года в регионе действует краевая программа «Кадры здравоохранения», которая предусматривает единовременные компенсационные выплаты специалистам с высшим и средним медицинским образованием. За время ее действия в ней приняли участие 136 врачей и медработников среднего звена. В целях закрепления в сельской местности в крае им выделяется служебное жилье.