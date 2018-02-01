Парламентарии Хабаровского края отстаивают права инвалидов на проезд

Они решили направить обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец, в котором просят инициировать внесение изменений в законодательство и предоставить право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно инвалидам с детства, проживающим в районах Крайнего Севера и получающим социальную пенсию.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли решение направить обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец, в котором просят инициировать внесение изменений в законодательство и предоставить право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно инвалидам с детства, получающим социальную пенсию, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее постановление принято на январском очередном заседании регионального парламента.

Как пояснила председатель думского комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа, в соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по инвалидности, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года. Право на такую компенсацию отсутствует у инвалидов с детства, т.е. граждан, получивших инвалидность в возрасте до 18 лет. Так как они не работали, не имеют страхового стажа, поэтому получают социальную пенсию по инвалидности на основании статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Получить компенсацию за проезд «туда и обратно» на пригородном железнодорожном, а также на междугородном транспорте раз в два года могут инвалиды, которые выехали по путевке на санаторно-курортное лечение, выданной по медицинским показаниям (статья 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»). Однако отдельные инвалиды с детства – это так называемые ментальные инвалиды – аутисты, люди с дефектами речи, с поражениями центральной нервной системы – не могут воспользоваться данным правом из-за отсутствия медицинских показаний для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

Таким образом, инвалиды из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, получающие страховую пенсию, могут пользоваться и бесплатным проездом к месту лечения и обратно, и имеют право на компенсацию расходов по оплате проезда на отдых. А инвалиды с детства, получающие социальную пенсию, лишены возможности компенсировать стоимость проезда на санаторно-курортное лечение и просто на отдых.

Учитывая размер социальной пенсии и высокую стоимость билетов к месту отдыха и обратно, отдых для таких семей становится недоступным.

Для информации, по данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Хабаровскому краю средний размер страховой пенсии в регионе составляет 16 тыс. рублей, социальной – около 10 тыс. рублей. Всего в северных районах края проживает 1034 инвалида с детства, получающих социальную пенсию. С обозначенной проблемой обращаются жители Охотского, Николаевского, Ульчского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского районов.

«Эта проблема волнует и другие территории. Мы знаем, что похожие обращения в Государственную Думу РФ были у Сахалинской областной Думы, Ненецкого автономного округа, но до сих пор решение проблемы не найдено. Поэтому мы направим обращение от Законодательной Думы Хабаровского края и, возможно, вынесем вопрос на рассмотрение Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», чтобы собрать предложения со всех дальневосточных регионов. Я уверена, что нас поддержат, потому что люди равны в своих правах и этими правами в равной степени должны пользоваться», – подчеркнула Ирина Штепа, комментируя итоги обсуждения инициативы.

Депутат от Северного избирательного округа Наталия Пудовкина также отметила, что надежда на положительное решение есть. Законодательство постоянно совершенствуется. Пенсионный фонд, который является источником получения финансирования этой категории людей, должен обязательно прислушаться к этой проблеме.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.