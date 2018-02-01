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Житель Хабаровского края заплатит в федеральный бюджет 25 миллионов рублей
Такая сумма будет взыскана с гражданина за незаконные рубки лесных насаждений ценных пород деревьев по решению суда Хабаровского района.
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Лесные инспекторы совместно со стражами правопорядка в Литовском лесничестве обнаружили четыре незаконные заготовки древесины в объеме около 650 кубометров, ущерб составил 24,9 млн. рублей.
Полицейские задержали черного лесоруба.
Государственные лесные инспекторы управления лесами Правительства Хабаровского края обратились в судебные органы о взыскании ущерба, причиненного лесам гражданином на территории Литовского лесничества.
Все материалы были переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, черный лесоруб судом признан виновным.
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