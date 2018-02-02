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В Хабаровском крае появится шесть новых водно-болотных угодий
В Хабаровском крае сегодня три водно-болотных угодья: озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми в Амурском районе, озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда в Ульчском муниципальном районе, а также озеро Эворон и река Эвур" в Солнечном районе.
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Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми – крупное озеро в пойме Амура, приустьевая группа небольших пойменных озер, заливов и стариц. Важное место концентрации водоплавающих птиц на пролетах, гнездовании и линьке. Место весеннего отела лося. Очаг размножения редких видов водоплавающих птиц.
Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда – крупное пресное озеро с прилегающими массивами заливных лугов и болот. Важное место концентрации водоплавающих на гнездовании, линьке и пролетах. Комплекс гнездящихся редких и исчезающих видов птиц. Крупнейшие в Приамурье локальные гнездовые популяции сухоноса и белоплечего орлана.
Озеро Эворон и река Эвур" создано с целью сохранения и восстановления типичных водно-болотных ландшафтов, имеющих высокое природоохранное и хозяйственное значение, а также редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края
На территории Хабаровского края до 2020 года запланировано создание шесть водно-болотных угодий - "Залив Счастья" в Николаевском районе, "Залив Константина, "Залив Тугурский" , "Залив Николая" "Залив Ульбанский" в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе.
Водно-болотные угодья не только ценные места обитания водоплавающих птиц и других животных, они выполняют важнейшие функции регулирования гидрологического режима и климата обширных территорий, служат ресурсами чистой воды и пищи для местного населения.
Стоит отметить, что 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. В этот день в 1971 году была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение.
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