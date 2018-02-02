В Хабаровском крае работы по воспроизводству лесов выполнены в полном объеме

В Хабаровском крае успешно в прошлом году проведено лесовосстановление и рубки ухода за лесом, реализована деятельность по лесному семеноводству и переводу лесовосстановительных участков в земли, покрытые лесом.

В рамках мероприятий, запланированных в прошедшем году по воспроизводству лесов на землях лесного фонда, выполнено искусственное и естественное лесовосстановление на площади более 62 тыс. га. С целью обеспечения успешного роста и скорейшего смыкания лесокультур осуществлен агротехнический уход за лесными культурами на площади более 5,8 тыс. га.

Специалистами лесных хозяйств и арендаторами лесных участков в прошлом году заготовлено около 35 тонн семян лесных растений, которые полонили созданный ранее краевой запас семян. Часть их, а это более 10 тонн, находится на хранении в страховом фонде Хабаровского края.

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Весной прошлого года работниками питомников и теплиц засеяна семенами площадь более 11 га. Для обеспечения искусственного лесовосстановления на территории края было выращено около 13 миллионов стандартных сеянцев, половину которых составляют сеянцы с закрытой корневой системой. Увеличить количество такого посадочного материала позволит строительство теплиц. Весной 2018 года запланировано дополнительно запустить в производство 10 теплиц, общей площадью 0,6 га, что позволит увеличить производство сеянцев с закрытой корневой системой с 5 до 8 миллионов штук, а также обеспечить весь процесс лесокультурных работ посадочным материалом и сэкономить посевной материал.

Другим составляющим элементом сложного механизма по воспроизводству лесов является уход за лесом, который был выполнен в 2017 году на площади 4,9 тыс. га, большая часть ухода проведена в молодняках.

Итогом деятельности по воспроизводству лесов является перевод земель, предназначенных для лесовосстановления в земли, покрытые лесной растительностью. В прошлом году данная работа реализована на площади 124,7 тыс. га, что составляет 42% от всех работ по субъектам Дальневосточного федерального округа.