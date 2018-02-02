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В Хабаровском крае будут выдавать бизнесу авансовые субсидии
Министерством экономического развития Хабаровского края при активном участии руководителей общественных объединений края подготовлено новое положение о порядке и об условиях предоставления субсидии объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
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В прошлом году объединения получили поддержку только по факту понесенных расходов. Сначала им нужно было потратить деньги, а в конце года прийти за компенсацией.
- Сейчас предусмотрена возможность получить аванс до 70 % на предстоящие затраты в текущем году по проведению мероприятий для предпринимателей. Это положительно отразится на деятельности общественных объединений и будет способствовать более эффективной организации мероприятий, - отметила заместитель начальника управления – начальник отдела Юлия Медведева.
Информация о проведении конкурса будет размещена на официальном сайте Малый и средний бизнес Хабаровского края.
Информацию о субсидиях общественным объединениям предпринимателей можно получить в отделе общественно-государственного сотрудничества министерства экономического развития края:
Фрунзе, 72, каб. 314, 309
Медведева Юлия Викторовна (4212) 40-24-43, u.v.medvedeva@adm.khv.ru
Бобина Валерия Викторовна (4212) 40-24-36, v.v.bobina@adm.khv.ru
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