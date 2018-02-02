Масленица на пороге в Хабаровске: Блины-вкусняшки и игры-потешки

Хабаровчане начнут провожать зиму 12 февраля с блинами, шашлыками на свежем воздухе, обжигающим чаем-кофе, а то и покрепче, сжиганием Масленицы, играми-потешками и, конечно, залезанием представителей экстремальной эротики на столб за праздничными призами.

Как правило, этим балуется сильная половина города, раздевшись, порой до трусов на морозе, но оставив носки, - приличия соблюдены.

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Кстати, только в наше время принято мастерить лишь женское чучело, которое и стало носить одноименное название с праздником — Масленица.

В субботу 17 февраля с полудня начнутся основные народные гуляния с театрализованными концертами, лотереями, угощениями солдатской кашей.

Массовые гуляния начнутся во всех районах города 17 февраля (суббота) в 12:00. В Индустриальном районе праздник устроят перед торговым центром ЭВР и на базе отдыха «Дельфин». В Железнодорожном районе отмечать масленицу будут на площади имени Горького. Жители Центрального района будут гулять в Волочаевском городке и на городских прудах, Краснофлотского – в поселке Березовка и парке «Северный». Самые массовые гуляния собираются устроить в Кировском районе на стадионе Ленина. В этот день там соберется не менее семи тысяч человек.

«Будут работать ярмарка, фотозоны в народном стиле со стогом сена и русской печка, бои подушками, перетягивание каната», - рассказала Марина Капустина начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации по управлению Кировским районом.

Для пришедших на праздник развернётся традиционная торговля горячими блинами, пловом, пирогами, пирожками и расстегаями и сувенирами.